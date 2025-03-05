Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 10, Toà nhà văn phòng Sông Hồng, số 165 Thái Hà, Láng Hạ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện tất cả nghiệp vụ liên quan hóa đơn, chứng từ sổ sách kế toán

Lưu trữ, quản lý, cập nhật theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng.

Lập danh sách công nợ, theo dõi, đối chiếu tiến độ thanh toán công nợ của khách hàng và các khoản công nợ phải trả.

Kết hợp các bộ phận liên quan và trực tiếp đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ theo tiến độ trong hợp đồng.

Làm các đề xuất thanh toán các khoản sắp đến kỳ hạn phải thanh toán trình Ban lãnh đạo hoặc đôn đốc các bộ phận liên quan lập đề xuất thanh toán công nợ phải trả đối với các khoản thanh toán thuộc trách nhiệm của đơn vị, cá nhân liên quan.

Lên kế hoạch thu hồi kịp các khoản công nợ phải thu, đề xuất các giải pháp thu nợ hiệu quả cho từng trường hợp cụ thể phù hợp từng thời điểm.

Lập kế hoạch, báo cáo khi cấp trên yêu cầu

Công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực Kế toán, ứu tiên ứng viên đã từng làm việc trong mảng Logistics.

Thành thạo tin học văn phòng.

Năng động nhiệt tình, có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập, theo nhóm, chịu được áp lực cao.

Có khả năng quản lý công việc, tinh thần trách nhiệm với công việc

Tiếng Anh: Khả năng đọc hiểu tốt

Tại CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Sáu, và sáng thứ Bảy. Nghỉ trưa 60 phút, nghỉ Lễ theo qui định của Nhà nước.

Thu nhập cao: Lương xứng đáng theo năng lực và nhiều cơ hội thăng tiến. Các khoản thưởng tháng 13, thưởng Quý, thưởng vào các dịp Lễ, Tết…

Các quyền lợi: tặng quà sinh nhật, thưởng 20/10, 8/3 và tặng quà cho con vào dịp 1/6, trung thu…

Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm tại bệnh viện uy tín.

Nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 1 tuổi: 1h/ngày. Trợ cấp thêm lương cho nhân sự nữ trong thời gian nghỉ sinh.

Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện.

Du lịch (trong nước / ngoài nước) hàng năm

Tham gia các hoạt động tập thể nội bộ: The end party, Du xuân, Team building, Ngày hội gia đình.

Và nhiều đãi ngộ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHẢI MINH GROUPS

