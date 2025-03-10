Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM
- Hồ Chí Minh:
- đường 3/2,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm soát định biên hàng hóa & cơ cấu hàng hóa theo từng Kênh phân phối và nhóm cửa hàng nhằm đáp ứng nhu cầu bán hàng
Lập và phân phối hàng hóa theo kế hoạch, nhu cầu của từng kênh, từng cửa hàng, từng khu vực
Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình đáp ứng nhu cầu từng cửa hàng
Cân đối hàng hóa để phù hợp với nhu cầu của mỗi cửa hàng, khu vực vào từng thời điểm
Đề xuất giải pháp tăng hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, đặt hàng bổ sung
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Giao tiếp tốt, chủ động
Kỹ năng thuyết phục, thương lượng, tư duy logic
Kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, thưởng thâm niên
Chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động, 12 ngày phép/năm
Hỗ trợ thiết bị làm việc theo tính chất công việc
Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ như Company trip, New Year Party,...
Xét tăng lương định kỳ hàng năm
Môi trường trẻ, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng nghiệp thân thiện
Quà Hiếu hỉ, sinh nhật, thăm bệnh, chính sách ưu đãi khi mua hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
