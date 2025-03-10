Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - đường 3/2,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát định biên hàng hóa & cơ cấu hàng hóa theo từng Kênh phân phối và nhóm cửa hàng nhằm đáp ứng nhu cầu bán hàng

Lập và phân phối hàng hóa theo kế hoạch, nhu cầu của từng kênh, từng cửa hàng, từng khu vực

Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình đáp ứng nhu cầu từng cửa hàng

Cân đối hàng hóa để phù hợp với nhu cầu của mỗi cửa hàng, khu vực vào từng thời điểm

Đề xuất giải pháp tăng hiệu quả tiêu thụ sản phẩm, đặt hàng bổ sung

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Fashion Retail

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Giao tiếp tốt, chủ động

Kỹ năng thuyết phục, thương lượng, tư duy logic

Kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ICON AND DENIM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực + Thưởng KPI hằng tháng

Lương tháng 13, thưởng thâm niên

Chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động, 12 ngày phép/năm

Hỗ trợ thiết bị làm việc theo tính chất công việc

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ như Company trip, New Year Party,...

Xét tăng lương định kỳ hàng năm

Môi trường trẻ, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng nghiệp thân thiện

Quà Hiếu hỉ, sinh nhật, thăm bệnh, chính sách ưu đãi khi mua hàng

