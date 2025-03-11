Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Eheart làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Eheart
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Eheart

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Biệt thự liền kề The Manor Central Park, Nguyễn Xiển,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi hàng hóa (Xuất - Nhập - Tồn).
Theo dõi đơn hàng và xuất hóa đơn cho khách
Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp
Làm báo cáo thuế
Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 25 - 40 tuổi
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, ưu tiên tốt nghiệp Học viện tài chính
Kinh nghiệm từ 02 năm tại vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán viên;
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính, Ngân Hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Phần mềm kế toán VietSun và tin học văn phòng thành thạo.
Nắm vững các chính sách, quy định của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.

Tại Công Ty Cổ Phần Eheart Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình: Thử việc 2 tháng => Nhân viên chính thức
Tham gia các hoạt động của công ty: Sinh nhật, liên hoan, Year end party,...
Nghỉ và thưởng lễ theo chế độ Công ty (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9…)
Được đóng BHYT, BHXH theo quy định của Công ty
Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Được hướng dẫn các nghiệp vụ khác nhằm nâng cao kĩ năng
Tặng voucher mua sản phẩm, chăm sóc da.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Eheart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Eheart

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà N01, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

