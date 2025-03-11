Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Eheart làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Biệt thự liền kề The Manor Central Park, Nguyễn Xiển,Hà Nội

Kế toán công nợ

Theo dõi hàng hóa (Xuất - Nhập - Tồn).

Theo dõi đơn hàng và xuất hóa đơn cho khách

Theo dõi công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp

Làm báo cáo thuế

Các công việc khác theo yêu cầu của Công ty

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi 25 - 40 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, ưu tiên tốt nghiệp Học viện tài chính

Kinh nghiệm từ 02 năm tại vị trí kế toán tổng hợp hoặc kế toán viên;

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế Toán, Kiểm Toán, Tài Chính, Ngân Hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;

Phần mềm kế toán VietSun và tin học văn phòng thành thạo.

Nắm vững các chính sách, quy định của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế.

Được Hưởng Những Gì

Lộ trình: Thử việc 2 tháng => Nhân viên chính thức

Tham gia các hoạt động của công ty: Sinh nhật, liên hoan, Year end party,...

Nghỉ và thưởng lễ theo chế độ Công ty (Tết dương lịch; 8/3; 30/4; 1/5; 2/9…)

Được đóng BHYT, BHXH theo quy định của Công ty

Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Được hướng dẫn các nghiệp vụ khác nhằm nâng cao kĩ năng

Tặng voucher mua sản phẩm, chăm sóc da.

Cách Thức Ứng Tuyển

