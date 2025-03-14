Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC
- Hồ Chí Minh: 3/14 lê thị riêng, phường thới an, quận 12, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý toàn bộ công nợ của Công ty (Nhà cung cấp, khách hàng, nội bộ...), xuất hóa đơn
Chịu trách nhiệm trước cấp trên và Công ty về việc tổ chức thực hiện thu thập, ghi chép, tổng hợp, hạchtoán kế toán công nợ theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán, đảm bảo tính chính xác, kịp thời.
Tham mưu cho cấp trên trong việc xử lý, giải quyết các công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo dòng tiền của công ty.
Phối hợp với các phòng/ban/bộ phận liên quan để xử lý, báo cáo, thu hồi công nợ, thu chi...
Đối chiếu công nợ định kỳ với các đơn vị NCC/KH.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Khả năng giao tiếp, đàm phán & thuyết phục.
Kỹ năng phân tích, xử lí tình huống và ra quyết định
Có khả năng tổ chức & quản lý thời gian.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ
Năng lực giải trình
Khả năng học hỏi & ứng dụng
Kỹ năng quản trị rủi ro
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép,chế độ thai sản,...
Chế độ hiếu hỉ, các ngày kỉ niệm: sinh nhật, 8/3, 20/10 & các ngày lễ lớn 1/1, 30/4-1/5, 1/6, 2/9...
Tăng lương theo định kỳ
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Tham gia các chương trình, du lịch...do Công ty tổ chức
