Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC

Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3/14 lê thị riêng, phường thới an, quận 12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ công nợ của Công ty (Nhà cung cấp, khách hàng, nội bộ...), xuất hóa đơn
Chịu trách nhiệm trước cấp trên và Công ty về việc tổ chức thực hiện thu thập, ghi chép, tổng hợp, hạchtoán kế toán công nợ theo đúng quy định, chế độ tài chính kế toán, đảm bảo tính chính xác, kịp thời.
Tham mưu cho cấp trên trong việc xử lý, giải quyết các công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo dòng tiền của công ty.
Phối hợp với các phòng/ban/bộ phận liên quan để xử lý, báo cáo, thu hồi công nợ, thu chi...
Đối chiếu công nợ định kỳ với các đơn vị NCC/KH.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
Khả năng giao tiếp, đàm phán & thuyết phục.
Kỹ năng phân tích, xử lí tình huống và ra quyết định
Có khả năng tổ chức & quản lý thời gian.
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, xây dựng mối quan hệ
Năng lực giải trình
Khả năng học hỏi & ứng dụng
Kỹ năng quản trị rủi ro

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương hàng tháng, thưởng theo KPIs
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN, ngày nghỉ phép,chế độ thai sản,...
Chế độ hiếu hỉ, các ngày kỉ niệm: sinh nhật, 8/3, 20/10 & các ngày lễ lớn 1/1, 30/4-1/5, 1/6, 2/9...
Tăng lương theo định kỳ
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp
Tham gia các chương trình, du lịch...do Công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 3/14 Lê Thị Riêng, P. Thới An, Quận 12, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

