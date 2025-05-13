Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH GT EXPRESS
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Kế toán kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Huỳnh Tấn Phát, Khu Công Nghiệp Sài Đồng B, Phường Thạch Bàn Hà Nôi, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Nhận thông tin đơn hàng xuất từ Khách hàng/Đối tác hoặc BP XLĐH cung cấp & xử lý theo quy trình của công ty;
- Xử lý đổi/ trả hàng dựa theo thông tin khách hàng/đối tác cung cấp;
- Quy đổi combo trên PM BH theo yêu cầu từ KH và được xác nhận từ bộ phận liên quan (Kho). Theo dõi báo cáo đóng gói.;
- Chuẩn bị chứng từ và bàn giao chứng từ giao hàng cho bộ phận điều phối – GN. Đồng thời theo dõi, nhận thông tin tình trạng giao hàng và nhận bàn giao chứng từ giao hàng thành công;
- Tổng hợp hóa đơn, chứng từ giao hàng có ký nhận của khách hàng để bàn giao lại cho khách hàng/đối tác;
- Sắp xếp, lưu trữ chi tiết, chính xác tất cả chứng từ liên quan nhập/ xuất kho hàng hóa;
- Tham gia kiểm kê định kỳ khi có yêu cầu;
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
- Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Số 1 Huỳnh Tấn Phát - P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Sử dụng tốt Ms Office (đặc biệt là excel)
- Giao tiếp tốt.
- Chăm chỉ, chịu khó
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân

Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

- MỨC LƯƠNG: Từ 7 triệu – 9 triệu
- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, ngày nghỉ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- Lương tháng 13 + thưởng đánh giá hàng năm - Theo hiệu quả kinh doanh & chính sách công ty
- Được nghỉ làm ngày sinh nhật có tính lương
- Chế độ hiếu, hỷ, thai sản
- Quà sinh nhật, 8/3, 20/10 hoặc các ngày lễ lớn
- Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan.
-Du lịch, Team building hàng năm - Theo hiệu quả kinh doanh & chính sách công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

CÔNG TY TNHH GT EXPRESS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 67, Đường N2, Khu Nhà Ở Đông Hòa – khu phố Tân Hòa, P.Đông Hòa, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

