Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH GT EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

- Nhận thông tin đơn hàng xuất từ Khách hàng/Đối tác hoặc BP XLĐH cung cấp & xử lý theo quy trình của công ty;

- Xử lý đổi/ trả hàng dựa theo thông tin khách hàng/đối tác cung cấp;

- Quy đổi combo trên PM BH theo yêu cầu từ KH và được xác nhận từ bộ phận liên quan (Kho). Theo dõi báo cáo đóng gói.;

- Chuẩn bị chứng từ và bàn giao chứng từ giao hàng cho bộ phận điều phối – GN. Đồng thời theo dõi, nhận thông tin tình trạng giao hàng và nhận bàn giao chứng từ giao hàng thành công;

- Tổng hợp hóa đơn, chứng từ giao hàng có ký nhận của khách hàng để bàn giao lại cho khách hàng/đối tác;

- Sắp xếp, lưu trữ chi tiết, chính xác tất cả chứng từ liên quan nhập/ xuất kho hàng hóa;

- Tham gia kiểm kê định kỳ khi có yêu cầu;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Địa điểm làm việc: Khu Công nghiệp Sài Đồng B - Số 1 Huỳnh Tấn Phát - P.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Hà Nội

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán - kiểm toán, tài chính - ngân hàng, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Sử dụng tốt Ms Office (đặc biệt là excel)

- Giao tiếp tốt.

- Chăm chỉ, chịu khó

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân

- MỨC LƯƠNG: Từ 7 triệu – 9 triệu

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm, ngày nghỉ theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

- Lương tháng 13 + thưởng đánh giá hàng năm - Theo hiệu quả kinh doanh & chính sách công ty

- Được nghỉ làm ngày sinh nhật có tính lương

- Chế độ hiếu, hỷ, thai sản

- Quà sinh nhật, 8/3, 20/10 hoặc các ngày lễ lớn

- Liên tục được đào tạo về kiến thức, kỹ năng chuyên môn liên quan.

-Du lịch, Team building hàng năm - Theo hiệu quả kinh doanh & chính sách công ty

