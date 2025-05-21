Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 cuối Ngõ 56 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Kế toán kho

Theo dõi, quản lý việc xuất – nhập – tồn kho hàng hóa, nguyên vật liệu và tài sản cố định.

Thực hiện kiểm kê kho định kỳ; đối chiếu số liệu với bộ phận thu mua, bếp và kế toán tổng hợp.

Báo cáo kiểm kê số lượng, hạn dùng của hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản và công cụ dụng cụ.

Kiểm tra chứng từ nhập – xuất; ghi nhận và xử lý các trường hợp không hợp lệ theo quy định.

Theo dõi tình trạng tài sản cố định, phối hợp bảo hành, bảo trì, đề xuất sửa chữa hoặc thay mới.

Tính khấu hao tài sản theo quy định hiện hành.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành khác liên quan.

Từ 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm.

Cầu thị, cần mẫn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến không hạn chế.

Được hưởng mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và các chế độ phúc lợi mở rộng khác như: Sinh nhật, thăm quan, du lịch ...

Ăn trưa tại nhà hàng.

Hưởng các chế độ đãi ngộ theo luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LAM HÀ

