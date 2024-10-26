Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 672 Ngô Gia Tự, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên đơn bán hàng kèm hoá đơn VAT cho khách; Theo dõi xuất nhập kho hàng ngày trên phần mềm Misa; Theo dõi công nợ hàng tháng; Tính lương cho NLĐ; Đi ngân hàng (rất ít); Báo cáo hàng tuần hàng tháng với quản lý và BGĐ; Làm 1 số công việc khác theo chỉ đạo của quản lý hoặc BGĐ;

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên. Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Thành thạo Word, Excel,... Kỹ năng thu thập thông tin, số liệu...

Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000-10.000.000. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định. Được tham gia các khoá đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng mềm.... Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến. Địa điểm làm việc: 672 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang

