Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU
- Hà Nội: 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU - LUNASHOES
[Tuyển Gấp] Nhân Viên Kế Toán – Lương Hấp Dẫn
2. SỐ LƯỢNG: 1
3. THỜI GIAN LÀM: 8h-17h30 từ thứ 2 - thứ 7 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
4. LƯƠNG CỨNG: 8 -15tr + thưởng (deal theo năng lực)
5. MÔ TẢ CV:
- Làm việc trên phần mềm Misa
- Đối soát đơn hàng gửi đi và cod nhận về
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Hỗ trợ công việc khác theo sự chỉ đạo.
6. YÊU CẦU:
- Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực kế toán nội bộ
- Thành thạo Word, Excel, biết sử dụng phần mềm Misa
- Gọn gàng, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực
- Có laptop
7. ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Được tổ chức sinh nhật theo tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU
