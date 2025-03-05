Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU - LUNASHOES
[Tuyển Gấp] Nhân Viên Kế Toán – Lương Hấp Dẫn
2. SỐ LƯỢNG: 1
3. THỜI GIAN LÀM: 8h-17h30 từ thứ 2 - thứ 7 (nghỉ trưa 1,5 tiếng)
4. LƯƠNG CỨNG: 8 -15tr + thưởng (deal theo năng lực)
5. MÔ TẢ CV:
- Làm việc trên phần mềm Misa
- Đối soát đơn hàng gửi đi và cod nhận về
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Hỗ trợ công việc khác theo sự chỉ đạo.
6. YÊU CẦU:
- Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực kế toán nội bộ
- Thành thạo Word, Excel, biết sử dụng phần mềm Misa
- Gọn gàng, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực
- Có laptop
7. ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: 162 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, HN

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trong lĩnh vực kế toán
- Thành thạo Word, Excel, sử dụng phần mềm Misa
- Gọn gàng, tỉ mỉ, cẩn thận và trung thực
- Có laptop

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, bảo hiểm đầy đủ, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
Được tổ chức sinh nhật theo tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI THỜI TRANG TOÀN CẦU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 21 ngõ 162 Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

