Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ Phần VAPGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 219 Nguyễn Khoái, Thanh Lương,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Theo dõi thu chi, tình hình nhập xuất tồn hàng hóa;

- Theo dõi tình hình công nợ với nhà cung cấp;

- Kết hợp với thủ kho kiểm kê hàng hóa theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

- Cung cấp các báo cáo, số liệu khác theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.

- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.

-Lập báo cáo và nộp lên cấp trên định kỳ theo quý, tháng, tuần hoặc đôi khi là đột xuất.

- Thống kê, phân tích, xử lý số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Qua đó, cung cấp thông tin, đưa ra quan điểm, ý kiến tư vấn về định hướng phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc nghành kế toán, kiểm toán, tài chính

Có năng lực nghiệp vụ kế toán,có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực công ty

Sư dụng máy vi tính thành thạo (Sử dụng các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng,….)

Tại Công ty Cổ Phần VAPGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nâng cao chuyên môn và cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng tháng 13, thưởng doanh số và các chế độ phúc lợi khác theo chính sách công ty.

Du lịch 1 năm/lần cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần VAPGroup

