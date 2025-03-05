Tuyển Kế toán nội bộ Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Theo dõi, kiểm soát và thực hiện việc tạm ứng/thanh toán các khoản chi phí hoạt động, đối chiếu các khoản công nợ phải thu/phải trả theo quy định.

Kiểm soát và hạch toán các khoản chi phí nội bộ phát sinh, thực hiện phân bổ các khoản chi phí trong nhiều kỳ.

Thanh toán và hạch toán các khoản chi trả cho người lao động: lương, thưởng, thêm giờ, thanh quyết toán Bảo hiểm…

Thực hiện xuất hóa đơn, hạch toán thanh toán các loại phí dịch vụ đại lý bảo hiểm, thu hộ khách hàng …, phân bổ doanh thu/chi phí tới các ĐVKD.

Theo dõi, hạch toán, đối chiếu, phân bổ các khoản trích lập/hoàn nhập/sử dụng chi phí dự phòng rùi ro theo quy định.

Kiểm tra, đối chiếu báo cáo và hạch toán lãi điều chuyển vốn giữa Hội sở và ĐVKD.

Hạch toán, theo dõi tình hình quản lý và sử dụng, thanh lý, nhượng bán TSCĐ – CCDC; phối hợp trong công tác kiểm kê TSCĐ-CCDC định kỳ.

Theo dõi tạm ứng và thanh quyết toán các công trình (mua sắm, xây dựng trụ sở, sửa chữa trụ sở…)

Thực hiện công tác hậu kiểm và lưu trữ chứng từ kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng.

Hiểu biết về hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng; lĩnh vực Tài chính, kế toán.

Ưu tiên có kinh nghiệm về lĩnh vực Kế toán, kiểm toán tại Ngân hàng.

Có kỹ năng phân tích, đánh giá, chuyên nghiệp, cẩn thận, chính xác.

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán Ngân hàng, Excel, VBA…

Ưu tiên ứng viên dưới 30 tuổi.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Trình độ Ngoại ngữ: Tiếng Anh – Có thể sử dụng ngoại ngữ để phục vụ công việc theo yêu cầu, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm

- Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc

- Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...

- Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker

- Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ

2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo

- Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo

- Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong

3/ Đào tạo

- Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý

- Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành

4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank

