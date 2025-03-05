Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 201 Bà Triệu,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Kiểm soát các hóa đơn bán hàng, phát hiện sai sót cần xử lý nếu có

Đối soát thanh toán công nợ với các bên đối tác giao hàng

Hạch toán và kiểm soát các khoản thu/chi bằng tiền mặt/ chuyển khoản

Xuất hóa đơn VAT đầu ra

Tập hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra chuyển cho kế toán thuế

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, 22-28t, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành kế toán

Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Thành thạo excel, biết sử dụng phần mềm Kiot Việt là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng thêm phụ cấp thâm niên khi gắn bó từ 1 năm trở lên.

Được nghỉ 12 ngày phép năm, thưởng tết, thưởng hiệu quả công việc,…

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.

