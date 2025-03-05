Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 201 Bà Triệu,Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Kiểm soát các hóa đơn bán hàng, phát hiện sai sót cần xử lý nếu có
Đối soát thanh toán công nợ với các bên đối tác giao hàng
Hạch toán và kiểm soát các khoản thu/chi bằng tiền mặt/ chuyển khoản
Xuất hóa đơn VAT đầu ra
Tập hợp hóa đơn đầu vào, đầu ra chuyển cho kế toán thuế
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, 22-28t, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành kế toán
Ưu tiên ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Thành thạo excel, biết sử dụng phần mềm Kiot Việt là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng thêm phụ cấp thâm niên khi gắn bó từ 1 năm trở lên.
Được nghỉ 12 ngày phép năm, thưởng tết, thưởng hiệu quả công việc,…
Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, đầy nhiệt huyết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECONICE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
