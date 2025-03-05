Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 20 ngõ 91 Trần Duy Hưng, Cầu giấy, Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm soát, theo dõi tiến độ công nợ chi phí của học viên các lớp học tại trung tâm
Kiểm soát, theo dõi tiến độ công nợ chi phí của học viên đi du học.
Lập kế hoạch thu chi hàng tháng
Thanh toán lương, thưởng hàng tháng cho nhân viên
Lên báo cáo kết quả kinh doanh chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng nộp cho Giám đốc Công ty.
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế, hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, công nợ của Công ty theo quý/năm
Tổ chức thực hiện việc bảo quản, lưu trữ tài liệu, số liệu kế toán và các báo cáo theo đúng quy định về lưu trữ thông tin của Công ty.
Lập các báo cáo, cung cấp số liệu cho Ban giám đốc khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, thật thà, chủ động trong công việc - Biết sử dụng phần mềm kế toán (ưu tiên các ứng viên biết dùng phần mềm Misa).
Thành thạo tin học văn phòng
Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc;
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, tốt nghiệp từ cao đẳng chuyên ngành kế toán trở lên;
Có 1 năm kinh nghiệm trở lên làm kế toán nội bộ và thuế.
Ưu tiên các ứng viên ở gần công ty. Có kinh nghiệm làm về công ty du học, du lịch là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English Thì Được Hưởng Những Gì

Lương
Thưởng các dịp lễ tết
Chế độ Bảo hiểm, phép năm
Cơ hội làm việc, giao lưu học hỏi với giáo viên, khách hàng các nước tiếng Anh.
Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển giáo dục Real English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 20, ngõ 91, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

