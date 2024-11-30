Tuyển Kế toán nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 305, Tổ 4, La khê, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

1. Kế toán bán hàng

- Phụ trách công việc Kế toán bán hàng;

- Phụ trách công việc Kế toán nhập hàng;

- Thực hiện việc đối chiếu công nợ, lập các đối chiếu công nợ, đề nghị thanh toán với khách hàng;

- Lập kế hoạch thu hồi công nợ hàng tháng, hàng quý;

- Lập kế hoạch chi trả công nợ, chi trả chiết khấu, các mục chi trả khác... hàng tháng, hàng quý;

- Tiếp nhận, xử lý các vấn đề khác liên quan đến việc nhập hàng, bán hàng, giao nhận hàng hóa.

- Lập các phiếu Thu/ phiếu Chi tiền mặt nội bộ

2. Kế toán thuế

- Thực hiện việc kê khai thuế và nộp thuế vào Ngân sách nhà nước;

- Nhập số liệu các chứng từ hóa đơn GTGT mua vào, bán ra hàng tháng, hạch toán các báo nợ, báo có, thu chi, phân bổ khấu hao, lương... và các chứng từ thuế khác trên phần mềm.

3. Kế toán theo dõi BHXH của Công ty

- Kê khai BHXH cho toàn bộ người lao động trong công ty;

- Thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho người lao động, theo dõi tỷ lệ trích đóng BHXH hàng tháng.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên các chuyên ngành: Kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có hiểu về các phần mềm kế toán Misa là một lợi thế (Không bắt buộc)

Thành thạo tin học văn phòng

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, lập kế hoạch và báo cáo tốt.

Có thể làm việc dưới cường độ cao, chịu được áp lực công việc.

Trung thực, ham học hỏi, không ngại khó khăn vất vả ban đầu.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 13-16 triệu/tháng + Phụ cấp ăn trưa, điện thoại.

Hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định: Quà các ngày lễ tết, tháng lương thứ 13, du lịch ít nhất 1 lần/năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp hiện đại

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng để phát triển bản thân và phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings

