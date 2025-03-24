Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 184/1A Đ. Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lập hoá đơn thu chi, theo dõi và quản lý quỹ tiền mặt.

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty.

Theo dõi các chế độ Bảo hiểm của người lao động: BHXH, BHYT...

Các công việc liên quan khác được phân công bởi Kế toán trưởng.

Hỗ trợ tuyển dụng, quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự.

Chấm công, tính lương hàng tháng.

Các công việc admin văn phòng khác.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Hiểu biết và cập nhật các quy định, chính sách pháp luật về thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast, hoặc phần mềm khác).

Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng (Words, Excell...), làm và lập báo cáo căn bản.

Nắm được cách đăng tin, tuyển dụng trên các kênh khác nhau. (Website, FB)

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Tác phong làm việc nhanh nhẹn, hoạt bát và chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thương lượng theo năng lực khi phỏng vấn.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty

Môi trường làm việc thân thiện, năng động và vui vẻ với những người trẻ chuyên nghiệp, có nhiều khả năng phát triển bản thân, thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ONEADS DIGITAL

