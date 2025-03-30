Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công Nghệ Số Owlgaming làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140/14 Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Quản lý và theo dõi hóa đơn đầu ra, đầu vào, theo dõi công nợ, xuất nhập tồn kho, theo dõi thu chi ngân hàng, lưu hồ sơ ngân hàng.

Xuất và ký hóa đơn GTGT theo đơn hàng phát sinh.

Hỗ trợ kinh doanh làm báo giá và hợp đồng mua bán khi cần.

Lập chứng từ thu chi, xuất nhập tồn, công nợ, hoạch toán và cập nhật dữ liệu trên phần mềm Kiotviet

Quản lý, kiểm tra, lưu trữ chứng từ kế toán nội bộ.

Tính lương cho nhân viên công ty

Làm, lưu trữ chứng từ bảo hiểm: Sổ BHXH, hồ sơ nhân sự, các hồ sơ báo tăng, giảm, hợp đồng lao động, quyết định nghỉ việc (công ty quy mô nhỏ, ít nhân sự).

Tập hợp Hoá đơn đầu vào đầu ra, trao đổi làm việc với kế toán thuế.

Nhận thông tin và làm lệnh thanh toán cho các bên.

Hỗ trợ các công việc liên quan khác khi cần thiết.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ trên 25 tuổi, có khả năng làm việc độc lập.

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 1 năm.

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế Toán.

Am hiểu các bộ luật về doanh nghiệp/thuế.

Sử dụng tốt các phần mềm Kế toán, phần mềm quản lý Kiotviet

Sử dụng thành thạo Excel.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Số Owlgaming Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: Thu nhập 8-10 triệu.

Được hưởng lương và các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Tham gia đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định.

Thời gian làm việc: T2 - T6 (08:30 - 17:30), T7 (08:30 - 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Số Owlgaming

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.