Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KUTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH KUTA
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 5 Đường số 1, KDC Savico, P. Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Kiểm tra, đối chiếu sổ sách, nhập chứng từ.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống kế toán
Lập báo cáo thuế định kỳ.
Theo dõi công nợ phải trả, phải thanh toán.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH KUTA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 9 - 12 triệu/tháng.
Hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm, Bảo hiểm, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUTA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
