Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KUTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5 Đường số 1, KDC Savico, P. Tam Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Kiểm tra, đối chiếu sổ sách, nhập chứng từ.

Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào hệ thống kế toán

Lập báo cáo thuế định kỳ.

Theo dõi công nợ phải trả, phải thanh toán.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa là một lợi thế.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KUTA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 12 triệu/tháng.

Hưởng đầy đủ chế độ Bảo hiểm, Bảo hiểm, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KUTA

