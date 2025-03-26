Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 49 đường số 3, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Hạch toán đầy đủ, chính xác và kịp thời tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Báo cáo đầy đủ chính xác các khoản thu-chi hàng ngày.
Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.
Lưu trữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học và bảo mật thông tin.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ GIỚI MỸ DUNG
