Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB
- Hồ Chí Minh: 1A/5 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Quản lý thu – chi hằng ngày, cập nhật sổ sách kế toán.
Kiểm soát công nợ, làm báo cáo tài chính đơn giản.
Kiểm kê doanh thu bán hàng, đối soát với các app đặt hàng (GrabFood, ShopeeFood, BeFood...).
Hỗ trợ tính lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên.
Lập hóa đơn, chứng từ, lưu trữ hồ sơ kế toán nội bộ.
Kiểm kê hàng hóa, phối hợp với bếp trung tâm đặt nguyên liệu hàng ngày và định kỳ.
Hô trợ theo dõi và quản lý lịch làm việc, chấm công nhân viên.
Hỗ trợ tuyển dụng, sắp xếp nhân sự theo ca làm việc.
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI