Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP F&B TASTY HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Quản lý thu – chi hằng ngày, cập nhật sổ sách kế toán.

Kiểm soát công nợ, làm báo cáo tài chính đơn giản.

Kiểm kê doanh thu bán hàng, đối soát với các app đặt hàng (GrabFood, ShopeeFood, BeFood...).

Hỗ trợ tính lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên.

Lập hóa đơn, chứng từ, lưu trữ hồ sơ kế toán nội bộ.

Kiểm kê hàng hóa, phối hợp với bếp trung tâm đặt nguyên liệu hàng ngày và định kỳ.

Hô trợ theo dõi và quản lý lịch làm việc, chấm công nhân viên.

Hỗ trợ tuyển dụng, sắp xếp nhân sự theo ca làm việc.