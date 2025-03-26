Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/4 Thành Thái phường 14, Quận 10, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật chứng từ nhận trong ngày.
Hỗ trợ làm hợp đồng
Viết bài, tạo hình ảnh và quản lý các trang mạng xã hội (Facebook, Tiktok,...).
Quản lý, lưu trữ và cập nhật các chứng từ nội bộ như hình ảnh, giấy tờ, bảng giá,...
Hỗ trợ bộ phận Sales, kế toán trong các hạng mục liên quan.
Quản lý, theo dõi các thiết bị văn phòng phẩm, liên hệ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật khi cần.
Kế toán:
Theo dõi chi phí, quản lý các hợp đồng.
Lên kế hoạch thu chi theo đúng quy trình của công ty.
Xuất hóa đơn trên phần mềm điện tử.
Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.
Thu thập, xử lý, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc hành chính nhân sự và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành Kế toán, Kinh tế, kiểm toán,...
Có kinh nghiệm là lợi thế.
Sử dụng thành thạo các phần mềm (Excel,Word, phần mềm kế toán).
Chủ động, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
Cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

BHYT, BHXH, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe PVI.
Được đi du lịch hàng năm theo chính sách Công ty.
Thưởng vào các dịp lễ, sinh nhật nhân viên.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MEDITRON VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, 130 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

