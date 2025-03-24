Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhomes Grandpark, Long Bình, Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận chứng từ kiểm tra với đơn hàng, làm thanh toán tạm ứng, hoàn ứng với nhà cung cấp

Làm đề nghị thanh toán, theo dõi công nợ theo từng khách hàng, đôn đốc thanh toán công nợ đúng hạn.

Xuất hóa đơn, xử lý hóa đơn sai sót

Làm hồ sơ UNC, rút Sec, thanh toán quốc tế,…

Theo dõi hợp đồng kinh tế của công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng.

Tính lương, bảo hiểm hàng tháng

Kiểm soát tồn kho

Cân đối chi phí hoạt động của công ty

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng chuyên ngành kế toán.

1-2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán nội bộ.

Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

Xét tăng lương định kỳ;

Chế độ phép năm theo quy định của Luật

Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin