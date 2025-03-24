Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Vinhomes Grandpark, Long Bình, Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận chứng từ kiểm tra với đơn hàng, làm thanh toán tạm ứng, hoàn ứng với nhà cung cấp
Làm đề nghị thanh toán, theo dõi công nợ theo từng khách hàng, đôn đốc thanh toán công nợ đúng hạn.
Xuất hóa đơn, xử lý hóa đơn sai sót
Làm hồ sơ UNC, rút Sec, thanh toán quốc tế,…
Theo dõi hợp đồng kinh tế của công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng.
Tính lương, bảo hiểm hàng tháng
Kiểm soát tồn kho
Cân đối chi phí hoạt động của công ty
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp/ cao đẳng chuyên ngành kế toán.
1-2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán nội bộ.
Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty

Tại CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
Xét tăng lương định kỳ;
Chế độ phép năm theo quy định của Luật
Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA

CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 40 Đường T18 (Dự án Khu dân cư và Công viên Phước Thiện), Phường Long Bình, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

