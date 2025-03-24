Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA
- Hồ Chí Minh: Vinhomes Grandpark, Long Bình, Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhận chứng từ kiểm tra với đơn hàng, làm thanh toán tạm ứng, hoàn ứng với nhà cung cấp
Làm đề nghị thanh toán, theo dõi công nợ theo từng khách hàng, đôn đốc thanh toán công nợ đúng hạn.
Xuất hóa đơn, xử lý hóa đơn sai sót
Làm hồ sơ UNC, rút Sec, thanh toán quốc tế,…
Theo dõi hợp đồng kinh tế của công ty từ khi ký, tạm ứng, thanh toán hợp đồng cho đến khi thanh lý hợp đồng.
Tính lương, bảo hiểm hàng tháng
Kiểm soát tồn kho
Cân đối chi phí hoạt động của công ty
Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1-2 năm kinh nghiệm vị trí kế toán nội bộ.
Nhanh nhẹn, chịu khó, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm với công việc.
Am hiểu và nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến hoạt động của Công ty
Tại CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương định kỳ;
Chế độ phép năm theo quy định của Luật
Chế độ khi trở thành nhân viên chính thức: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KEYTAKA VINA
