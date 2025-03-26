Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 116 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện báo giá của nhóm kinh doanh
Thực hiện các đề xuất của nhóm kinh doanh
Phối hợp với bộ phận sale admin xử lý hoá đơn, hồ sơ giấy tờ, hợp đồng cho khách hàng
Kiểm tra hàng tồn, tiến độ hàng hoá, hàng nhập bổ sung cho kinh doanh
Lên đơn bán hàng, kiểm tra chi phí vận chuyển nếu cần
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ từ 24 tuổi trở lên, có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng, sale admin…
Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán,Kinh tế, Quản trị kinh doanh…
Ngoại hình ưa nhìn, năng động
Có khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc đội nhóm
Có tính kỷ luật cao, trung thực, năng động, dám chịu trách nhiệm.
Tại CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
