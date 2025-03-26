Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VỊNH ÁNH SÁNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 116 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện báo giá của nhóm kinh doanh

Thực hiện các đề xuất của nhóm kinh doanh

Phối hợp với bộ phận sale admin xử lý hoá đơn, hồ sơ giấy tờ, hợp đồng cho khách hàng

Kiểm tra hàng tồn, tiến độ hàng hoá, hàng nhập bổ sung cho kinh doanh

Lên đơn bán hàng, kiểm tra chi phí vận chuyển nếu cần

Nữ từ 24 tuổi trở lên, có kinh nghiệm làm kế toán bán hàng, sale admin…

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán,Kinh tế, Quản trị kinh doanh…

Ngoại hình ưa nhìn, năng động

Có khả năng chịu áp lực công việc cao, làm việc đội nhóm

Có tính kỷ luật cao, trung thực, năng động, dám chịu trách nhiệm.

