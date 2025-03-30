Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
Ngày đăng tuyển: 30/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 104A, 32B, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Bình Tân, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.
Phát sinh nghiệp vụ kế toán, ghi chép sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác và kịp thời.
Lập báo cáo thuế, báo cáo tài chính định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị để đánh giá tình hình tài chính của công ty.
Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu kế toán, phát hiện và xử lý các sai sót.
Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.
Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP).
Có kiến thức về kế toán tổng hợp, thuế.
Có khả năng phân tích báo cáo tài chính.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 522 Đường Số 7, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

