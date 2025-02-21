Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 152, Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy trình chuẩn và theo quy định

- Theo dõi quan trị dòng tiền ra vào trong công ty, hoạch toán chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ KH

- Thực hiện tính lương hàng tháng, làm các báo cáo tháng/quý/năm

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm tổng hợp (nội bộ, k cần làm thuế) từ 1 năm trở lên

- Nắm vững nghiệp vụ và các nguyên tắc kế toán – tài chính

- Hiểu biết về tính pháp lý trong quản lý tài chính

- Chủ động và tích cực trong công việc, cần mẫn và chính xác là một lợi thế.

- Giao tiếp tốt và có khả năng làm việc tập thể

- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt

Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 6-8tr++ (tuỳ khả năng) + phụ cấp ăn trưa

- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Được đào tạo về kỹ năng. Được học hỏi, phát triển và nâng cấp bản thân.

- Được hưởng chế độ theo quy định chung của công ty (sinh nhật, nghỉ lễ, tháng lương 13, du lịch hàng năm....)

- Thưởng nóng khi có kết quả xuất sắc, thưởng lễ/tết.

- Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL

