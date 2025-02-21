Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 152, Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo đúng quy trình chuẩn và theo quy định
- Theo dõi quan trị dòng tiền ra vào trong công ty, hoạch toán chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ KH
- Thực hiện tính lương hàng tháng, làm các báo cáo tháng/quý/năm
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm tổng hợp (nội bộ, k cần làm thuế) từ 1 năm trở lên
- Nắm vững nghiệp vụ và các nguyên tắc kế toán – tài chính
- Hiểu biết về tính pháp lý trong quản lý tài chính
- Chủ động và tích cực trong công việc, cần mẫn và chính xác là một lợi thế.
- Giao tiếp tốt và có khả năng làm việc tập thể
- Kỹ năng sử dụng máy tính tốt

Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 6-8tr++ (tuỳ khả năng) + phụ cấp ăn trưa
- Làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Được đào tạo về kỹ năng. Được học hỏi, phát triển và nâng cấp bản thân.
- Được hưởng chế độ theo quy định chung của công ty (sinh nhật, nghỉ lễ, tháng lương 13, du lịch hàng năm....)
- Thưởng nóng khi có kết quả xuất sắc, thưởng lễ/tết.
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL

CÔNG TY TNHH BEAUTY DENTAL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: số 152, Nguyễn Văn Lộc, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

