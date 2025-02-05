Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô AM 05 - 07 - 09b, Đường số 10 Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán/ tài chính/ thuế hiện hành, kiểm tra việc tuân thủ quy định thanh toán của công ty.

• Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hằng ngày và định kỳ.

• Lập các bút toán kế toán tổng hợp định kỳ.

• Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả và các khoản tạm ứng nhân viên.

• Kiểm tra đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp.

• Được hướng dẫn báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNCN, TNDN).

• Được hướng dẫn lập báo cáo tài chính.

• Xuất hóa đơn VAT.

• Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

• Tiếng Anh cơ bản

• Có khả năng giao tiếp, tính cẩn thận, tỉ mỉ, khả năng xử lý các công việc phát sinh.

• Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

Tại CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thỏa thuận

• Ngày nghỉ lễ: 11 ngày theo Bộ luật Lao động và các ngày nghỉ lễ khác (nếu có) theo Bộ luật lao động Việt Nam hiện hành.

• Nghỉ phép hàng năm: 15 ngày phép.

• Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo pháp luật Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NEXTWAVES INDUSTRIES

