Tuyển Kế toán nội bộ JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại JobsGO Recruit
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Block B Starhill Apartment, Đường số 10, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện các hoạt động thu, chi tiền mặt của công ty;
- Thực hiện hoạt động thanh toán qua ngân hàng định kỳ theo lịch thanh toán;
- Lưu trữ chứng từ có liên quan;
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của KTT;
- Các công việc hành chính khác được giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 21-35t.
- Tiếng Hoa đủ 4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết.
- Thành thạo tin học văn phòng
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc từ T2-T6 (T7,CN nghỉ).
- Tham gia đầy đủ BHXH theo quyđịnh nhà nước, bảo hiểm tai nạn 24H.
- Thưởng lương tháng 13, tiền thưởng năng suất, lên lương mỗi năm.
- Du lịch, khám sức khỏe hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
