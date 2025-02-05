Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TOÀN TÂM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 49 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình của công ty.

Phân loại, kiểm tra tính chính xác của chứng từ kế toán.

Cập nhật, ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán định kỳ.

Hỗ trợ kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm ở vị trí kế toán. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực khác nhau.

Nắm vững các nghiệp vụ kế toán cơ bản.

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, Fast Accounting hoặc các phần mềm kế toán khác.

Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TOÀN TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP TOÀN TÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin