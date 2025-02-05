Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 247 VƯỜN LÀI, PHÚ THỌ HOÀ, TÂN PHÚ, TPHCM, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 5 - 15 Triệu

- Có khả năng quản lý và kiểm soát các giao dịch

- Theo dõi thu chi tiền mặt và ngân hàng

- Theo dõi và xử lý công nợ, chấm công

- Đọc và hiểu số liệu trên các báo cáo và quyết toán.

- Hỗ trợ việc lập báo cáo doanh thu, chi phí, và các hoạt động liên quan đến tài chính

- Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán của công ty theo quy

định.

- Một số công việc khác liên quan đến chuyên ngành kế toán

Với Mức Lương 5 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đã qua đào tạo chuyên ngành Kế toán (tối thiểu sơ cấp).

- Kỹ năng hạch toán, lập báo cáo.

- Sử dụng thành thạo Excel

- Khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

- Khả năng phân tích số liệu

- Tính cách: Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao và làm việc chăm chỉ.

- Có thử việc tháng đầu

- Sức khỏe: Tốt, có thể làm việc lâu dài và hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.

• Chế độ phúc lợi: Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ phép, lễ tết.

• Đào tạo chuyên môn và các kỹ năng liên quan.

• Tham gia du lịch, team building, khảo sát tour, hoạt động xúc tiến du lịch.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, đề cao tinh thần làm việc nhóm

và sự phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TÍN PHÁT TRAVEL

