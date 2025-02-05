Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Việt Phát Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH Việt Phát Group
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Việt Phát Group

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công ty TNHH Việt Phát Group

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

-Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán: kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ kế toán;
-Kiểm tra, xuất hóa đơn đầu ra
-Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh hàng ngày/định kỳ.
-Theo dõi công nợ.
-Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ, bảo mật số liệu kế toán
-Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nữ, Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành kế toán/ kiểm toán
-Ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm làm kế toán nội bộ
-Siêng năng, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công ty TNHH Việt Phát Group Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương: 7 – 10 triệu tuỳ theo năng lực
-Cơ hội thăng tiến cao.
-Lương tháng 13.
-Được cấp điện thoại và laptop để phục vụ công việc.
-Được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn
-Ứng viên được làm việc trong một môi trường năng động, đoàn kết với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết, cơ hội thăng tiến và phát triển chuyên môn cao.
-Chế độ và quyền lợi ưu đãi theo quy định công ty
-Phúc lợi: Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
-Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi xã hội theo đúng Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Phát Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Việt Phát Group

Công ty TNHH Việt Phát Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 5/121/1 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

