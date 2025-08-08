Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 511/71 Huỳnh Văn Bánh, phường 13, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Theo dõi, xử lý và cập nhật các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán hoặc file theo dõi
Theo dõi, kiểm tra sổ sách, chứng từ liên quan đến các tài khoản kế toán, nợ phải trả, doanh thu, chi phí, phát hành hóa đơn GTGT.
Theo dõi và các nghiệp vụ liên quan đến kho hàng hóa.
Lập báo cáo khi có yêu cầu đột xuất để cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh.
Cập nhật thông tin và làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.
Hoàn thành các công việc cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán
Tối thiểu 06 tháng - 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Hiểu biết về luật lao động, bảo hiểm, thuế.
Trung thực, cẩn thận, đúng với số liệu thực tế và nhạy bén với số liệu
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.500.000 - 11.000.000VNĐ, tùy theo năng lực;
Được training hướng dẫn công việc.
Được tự do đề xuất ý kiến, mong muốn, ý tưởng trong công việc;
Ngày nghỉ phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước;
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13;
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ;
Du lịch, nghỉ mát, teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Linh Sam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 511/71 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

