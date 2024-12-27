Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Kế toán nội bộ CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập phiếu xuất bán hàng sau khi đã kiểm tra giá bán theo chính sách của từng khách hàng.
Căn cứ theo HĐ, chính sách bán hàng để xuất hóa đơn cho khách hàng.
Lập phiếu nhập kho hàng bán trả lại ,lập các biên bản có liên quan đến việc bán hàng và thu hồi hàng.
Cuối ngày, kiểm tra các phiếu đã lập trong ngày để phát hiện các sai sót và điều chỉnh cho phù hợp.
Lập phiếu xuất hàng tài trợ, cho mượn, thanh lý … tùy theo chính sách cụ thể của Công ty.
Theo dõi , đôn đốc thu hồi hàng cho nhân viên kinh doanh mượn, hạch toán trị giá hàng nhân viên mượn vào công nợ khi quá thời hạn được phép mượn.
Theo dõi tiến trình nhập hàng vào kho và lập biên bản nhập hàng, lập phiếu nhập kho hàng mua.
Đối chiếu kho hàng ngày
Lập biên bản xử lý hàng hóa hư hỏng
Tổ chức kiểm kê đột xuất hoặc định kì. Kiểm đếm cụ thể để đối chiếu với số liệu tồn kho sổ sách nhờ xác định tồn kho thực tế và phát hiện chênh lệch thừa thiếu (nếu có). Đề xuất xử lý số lượng và giá trị hàng chênh lệch sau khi kết thúc kiểm kê.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của GĐTC
Hỗ trợ việc chung của Kế Toán khi cần thiết
=> Km 13, Quốc Lộ 1A, Ngọc Hồi, Ngũ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán hoặc tương đương từ 01 năm trở lên
- Tốt nghiệp Trung Cấp chuyên ngành Kế Toán trở lên
- Sử dụng thành thạo vi tính.
- Biết sử dụng phần mềm kế toán
- Có trách nhiệm trong công việc
- Cẩn thận tỉ mỉ, trung thực

Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Sinh viên mới ra trường ít kinh nghiệm được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

CÔNG TY THƯƠNG MẠI THIỆN KIM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trương Đình Hội, P16, Quận 8, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

