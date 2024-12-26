Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH MTV Chua Và Ngọt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 09 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

- Báo cáo doanh thu hàng ngày.

- Theo dõi tồn kho hàng hóa,

- Order hàng hóa theo yêu cầu của bộ phận khác.

- Theo dõi và đối chiếu công nợ với khách hàng.

- Hạch toán hóa đơn đầu vào trên phần mềm misa.

- Xuất hóa đơn GTGT trên web meinvoice .

- Làm phiếu Thu, chi.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn đầu vào.

- Lấy dữ liệu chấm công.

- Làm hồ sơ công đoàn.

- Đi lên cơ quan thuế, BHXH, Ngân hàng, công đoàn khi cần.

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa.

- Nắm vững nghiệp vụ hạch toán - kế toán.

- Trung thực, cần mẫn, tận tụy, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, năng động, tư duy tốt

- Đi làm được ngay.

- Làm việc tại( 09 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức).

Được Hưởng Những Gì

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Du Lịch hàng năm.

- Chế độ thưởng sinh nhật, lễ tết.

- Tăng lương hàng năm.

- Phụ cấp thâm niên.

- Nghỉ phép năm.

- Thời gian làm việc thứ 2-thứ 6 : 9h00->18h, thứ 7 : 9h00-13h00.

Cách Thức Ứng Tuyển

