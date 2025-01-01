Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 6, đường số 6, Phường 4, Quận 3, HCM, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Theo dõi và nhập liệu sao kê ngân hàng
Thanh toán, cập nhật doanh thu và lập báo cáo doanh thu hằng ngày
Theo dõi thu tiền mặt và đối chiếu doanh thu-chi phí
Lên đơn họa cụ với các khách đăng ký mua họa cụ trên khóa học viên Web
Theo dõi và đối chiếu công nợ, gửi đề nghị thanh toán hàng tháng
Các công việc khác liên quan theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan,độ tuổi từ 23-30
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, biết sử dụng phần mềm Kiot
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập;
Trung thực và chủ động trong công việc, có trách nhiệm cao trong công việc;
Chấp hành đạo đức nghề nghiệp cao;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, biết sử dụng phần mềm Kiot
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;
Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập;
Trung thực và chủ động trong công việc, có trách nhiệm cao trong công việc;
Chấp hành đạo đức nghề nghiệp cao;
Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10-13 triệu/tháng (gồm lương cứng + KPI + Phụ cấp cơm trưa)
Chế độ BHXH, phép năm theo luật.
Thưởng lễ, tết, cuối năm theo quy định công ty
Được theo ƯU ĐÃI HỌC VẼ theo quy chế công ty;
Chế độ BHXH, phép năm theo luật.
Thưởng lễ, tết, cuối năm theo quy định công ty
Được theo ƯU ĐÃI HỌC VẼ theo quy chế công ty;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI