Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 6, đường số 6, Phường 4, Quận 3, HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Theo dõi và nhập liệu sao kê ngân hàng

Thanh toán, cập nhật doanh thu và lập báo cáo doanh thu hằng ngày

Theo dõi thu tiền mặt và đối chiếu doanh thu-chi phí

Lên đơn họa cụ với các khách đăng ký mua họa cụ trên khóa học viên Web

Theo dõi và đối chiếu công nợ, gửi đề nghị thanh toán hàng tháng

Các công việc khác liên quan theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan,độ tuổi từ 23-30

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, biết sử dụng phần mềm Kiot

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc;

Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng làm việc độc lập;

Trung thực và chủ động trong công việc, có trách nhiệm cao trong công việc;

Chấp hành đạo đức nghề nghiệp cao;

Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-13 triệu/tháng (gồm lương cứng + KPI + Phụ cấp cơm trưa)

Chế độ BHXH, phép năm theo luật.

Thưởng lễ, tết, cuối năm theo quy định công ty

Được theo ƯU ĐÃI HỌC VẼ theo quy chế công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN GIÁO DỤC MỸ THUẬT BỤI

