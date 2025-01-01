Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 114/20A Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Cập nhật tình hình thu-chi, Tồn quỹ tiền mặt, ngân hàng, Báo cáo tồn quỹ.

- Hạch toán chứng từ, chi phí nội bộ phát sinh.

- Nhập mua, xuất bán nội bộ.

- Chốt số liệu tồn kho, kiểm tra ghi nhận các chi phí.

- Thực hiện báo cáo và giải quyết các công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần nhanh nhẹn, nhạy bén và chủ động học hỏi.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính, hoặc các ngành có liên quan

- Tin học văn phòng tốt đặc biệt excel.

- Có tinh thần chủ động, trách nhiệm cao.

- Đề cao Tinh thần tự học, cải tiến, nâng cao khả năng bản thân.

- Yêu cầu có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thoả thuận theo năng lực

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Lễ, Tết, Team building, Year end Party...

- Thưởng tháng 13, thưởng HQ kinh doanh, chế độ xem xét tăng lương 1 lần mỗi năm.

- Quà hiếu, hỷ, ốm đau....từ 500.000đ trở lên.

- Thưởng các kỳ lễ trong năm 30/04, 01/05; 02/09; tết dương lịch.

- Quà sinh nhật nhật cho CBNV.

- Phụ cấp cơm trưa 25.000đ/ngày.

- Thưởng các ngày lễ trong năm

- Trang bị đồng phục trong suốt quá trình công tác, văn phòng phẩm.

- Cơ hội huấn luyện: Được tham gia các hoạt động đào tạo chuyên môn và kỹ năng.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Công Nghiệp và Thương Mại Cường Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin