Tuyển Kế toán nội bộ Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 513/06/05 Khu Biệt Thự Huy Hoàng.Đường Nguyễn Oanh.F 17., Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi doanh thu, chi phí, các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng;

Nhập và hạch toán chứng từ ngân hàng lên phần mềm kế toán

Làm hợp đồng và thanh lý.

Giao dịch Ngân hàng

Thực hiện các thủ tục BHXH cho Nhân viên

Theo dõi công nợ và quản lý công nợ công ty

Tập hợp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật và công ty.

Các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung Cấp chuyên ngành kế toán

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm

Thành thạo phần mềm kế toán Misa, tin học văn phòng;

Siêng năng, chịu khó, cẩn thận, xử lý tình huống tốt;

Có tinh thần trách nhiệm, trung thực cao;

Biết Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn và tăng lương định kỳ hàng năm;

Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc;

Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng lương tháng 13, thưởng tết theo quy định công ty

Hoa hồng theo từng đoàn quyết toán

Tham gia chương trình du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO

