Tuyển Kế toán nội bộ Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 513/06/05 Khu Biệt Thự Huy Hoàng.Đường Nguyễn Oanh.F 17., Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Theo dõi doanh thu, chi phí, các khoản tạm ứng và thanh toán tạm ứng;
Nhập và hạch toán chứng từ ngân hàng lên phần mềm kế toán
Làm hợp đồng và thanh lý.
Giao dịch Ngân hàng
Thực hiện các thủ tục BHXH cho Nhân viên
Theo dõi công nợ và quản lý công nợ công ty
Tập hợp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật và công ty.
Các công việc theo yêu cầu của Ban lãnh đạo công ty
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung Cấp chuyên ngành kế toán
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, tin học văn phòng;
Siêng năng, chịu khó, cẩn thận, xử lý tình huống tốt;
Có tinh thần trách nhiệm, trung thực cao;
Biết Tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.
Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn và tăng lương định kỳ hàng năm;
Được cung cấp điện thoại, đồng phục, máy tính, .. để hỗ trợ cho công việc;
Được tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng lương tháng 13, thưởng tết theo quy định công ty
Hoa hồng theo từng đoàn quyết toán
Tham gia chương trình du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cong ty TNHH Du Lich Sự Kiện VGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
