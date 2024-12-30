Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Chung cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, KP1, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM., Quận 12
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.
- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.
- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.
- Tổng hợp và theo dõi công nợ khách hàng.
- Soạn thảo và lưu trữ hợp đồng lao động
- Lập các tài liệu liên quan đến đề nghị thanh toán, tạm….
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu giới tính: Nữ
Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng/Đại học
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm
Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng/Đại học
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: Thỏa thuận
Phụ cấp tiền xăng, tiền cơm trưa.
Thưởng năng lực theo quý, thưởng sinh nhật, hạn mức tăng lương 6 tháng/lần, lương tháng 13.
Chế độ thưởng lễ, Tết và được nghỉ phép theo các lịch nghỉ theo quy định nhà nước.
Được làm việc trực tiếp trong môi trường có chuyên môn cao, đi công tác bằng ô tô.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
