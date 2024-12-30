Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, KP1, Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM., Quận 12

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp, lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách an toàn, đảm bảo tính khoa học, có thể tìm kiếm dễ dàng khi cần.

- Phát hành và kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ nội bộ.

- Hạch toán theo đúng quy định các chứng từ nội bộ.

- Tổng hợp và theo dõi công nợ khách hàng.

- Soạn thảo và lưu trữ hợp đồng lao động

- Lập các tài liệu liên quan đến đề nghị thanh toán, tạm….

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu giới tính: Nữ

Yêu cầu bằng cấp: Cao đẳng/Đại học

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận

Phụ cấp tiền xăng, tiền cơm trưa.

Thưởng năng lực theo quý, thưởng sinh nhật, hạn mức tăng lương 6 tháng/lần, lương tháng 13.

Chế độ thưởng lễ, Tết và được nghỉ phép theo các lịch nghỉ theo quy định nhà nước.

Được làm việc trực tiếp trong môi trường có chuyên môn cao, đi công tác bằng ô tô.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Pháp Lý Và Công Nghệ Môi Trường Trung Tân Tiến

