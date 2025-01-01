Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và kiểm soát các khoản nợ, theo dõi công nợ, lưu trữ các hợp đồng và làm báo cáo.

Theo dõi và phân tích các tài khoản, chi nội bộ để đảm bảo hợp lý dòng tiền.

Đưa ra các giải pháp để cải tiến quy trình nhằm kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, ... theo định kỳ và yêu cầu của Ban Giám đốc.

Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình kế toán và quản lý tài chính.

Hỗ trợ lãnh đạo trong việc phân tích số liệu tài chính.

Phối hợp phòng Nhân sự kiểm kê và bảo quản tài sản cho Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ-Nam, 23 - 30 tuổi.

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành kế toán, tài chính, kế toán tổng hợp tại các trường Đại học.

Kinh nghiệm hơn 1 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng thành thạo các phần mềm tính toán (Google Sheet, Excel, ...), phần mềm kế toán.

Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, báo cáo.

Khả năng làm việc độc lập.

Mong muốn gắn bó lâu dài.

Chịu được áp lực, trung thực, cầu tiến, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-12tr/tháng

Phụ cấp cơm: 35k/ngày.

Thưởng hiệu quả công việc.

Xét tăng lương định kỳ.

Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật.

Teambuilding, du lịch ...

Làm việc trong môi trường vui vẻ, năng động, hỗ trợ tối đa người làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM THE C.I.U

