Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 17 Triệu

Mức lương 8 - 17 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 40 Đường Số 6, Khu Dân cư City Land Garden Hills Gò Vấp, Phường 5, Gò Vấp ( Sau Emart Phan Văn Trị), Quận Gò Vấp

Kế toán nội bộ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Ghi nhận, kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán liên quan đến thu chi nội bộ, công nợ, lương thưởng, bảo hiểm xã hội.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng quy định của pháp luật và công ty.

Theo dõi, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên nội bộ.

Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ quy định thuế và kế toán.

Hỗ trợ lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN) theo định kỳ.

Quản lý quỹ tiền mặt, kiểm kê định kỳ và lập báo cáo quỹ.

Lưu trữ hồ sơ kế toán, sổ sách, hợp đồng và các tài liệu liên quan.\

Hỗ trợ làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các bên liên quan khi có yêu cầu.

Tham gia học tập, tìm hiểu về hệ thống kế toán Mỹ (GAAP) và sử dụng phần mềm QuickBooks theo định hướng của công ty.

Hỗ trợ quản lý tài chính cho các hoạt động thương mại điện tử quốc tế, đặc biệt trên các nền tảng như Amazon, Shopify, eBay.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.

Kỹ năng tiếng Anh: Đọc hiểu chứng từ, hợp đồng, báo cáo kế toán bằng tiếng Anh; giao tiếp cơ bản với đối tác nước ngoài là một lợi thế.

Thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên MISA, FAST, QuickBooks hoặc có khả năng học hỏi nhanh).

Thành thạo Microsoft Office (đặc biệt Excel).

Có tư duy tìm tòi, học hỏi, sẵn sàng tiếp cận với các tiêu chuẩn kế toán quốc tế (GAAP của Mỹ).

Đam mê về thương mại điện tử quốc tế, đặc biệt là tài chính - kế toán cho mô hình kinh doanh online.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Mức lương: từ 8 đến 17 triệu

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Thưởng theo hiệu suất công việc, thưởng lễ Tết.

Được đào tạo sử dụng phần mềm kế toán QuickBooks và chuẩn kế toán GAAP của Mỹ.

Cơ hội làm việc trong môi trường thương mại điện tử quốc tế, tiếp cận với mô hình tài chính doanh nghiệp đa quốc gia

Được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ TAT

