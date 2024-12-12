Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Anh Quốc SG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Anh Quốc SG
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Công ty TNHH Anh Quốc SG

Kế toán thanh toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Theo dõi, các khoản thu tiền mặt và chuyển khoản của khách hàng khi phát sinh đơn hàng (bán, thu mua, thu đổi...) căn cứ vào thông tin thanh toán của đơn hàng do NVKD lập, tiến hàng lập phiếu thu đối với các đơn hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản từ khách hàng.
Kiểm tra báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày của quản lý kinh doanh gửi so với các dơn hàng nhận được, sau đó đối chiếu với số liệu trên phần mềm quản lý chung, nếu có phát sinh chênh lệch thiếu tiền nộp thực tế sẽ phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý.
Quản lý mọi khoản thu chi từ nhà cung cấp - đơn vị tài trợ.
Kiểm tra, đối chiếu bảng đối soát đối với các khoản thu COD từ khách hàng căn cứ theo thông tin do NVKD lập đơn, tiến hành lập phiếu thu.
Theo dõi và cập nhật chi phí phát sinh từ giao hàng tiết kiệm, lập phiếu chi nếu cần phải thanh toán cước phat sinh/ lập phiếu thu đối với các khoản hoàn tiền từ GHTK.
Theo dõi các chi phí quảng cáo, vận chuyển,... phát sinh căn cứ vào hóa đơn điện tử và hợp đồng, bảng kê tiến hành lập phiếu chi và đăng bài trên WL quản lý theo qui định công ty.
Theo dõi và lập phiếu chi thanh toán đối với các khoản chi phí phát sinh từ các bộ phận, phòng ban khác căn cứ theo theo qui định công ty.
Cập nhật, đối chiếu số liệu nhập hàng hóa căn cứ vào hóa đơn nhận được và phiếu nhập kho từ NV kế toán hàng hóa trước khi tiến hàng lập phiếu chi thanh toán cho nhà cung cấp.
Cập nhật, theo dõi đối với các khoản tạm ứng cho Nhà cung cấp theo hợp đồng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22 - 35 tuổi. Tốt nghiệp Trung cấp các ngành có liên quan kế toán; Kế toán - kiểm toán.
- Kinh nghiệm 1 năm ở vị trí tương đương trở lên.
- Thông thạo vi tính văn phòng; Biết sử dụng phần mềm Misa là lợi thế.
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
- Tư duy nhạy bén, khả năng xử lý tình huống chuyên nghiệp.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, gắn bó với công việc; trung thực, chuyên nghiệp.
- Làm việc tại địa chỉ: 383 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, TP HCM.

Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc từ thứ hai đến thứ bảy. Từ 8h00 đến 17h00, nghỉ giữa giờ: 12h00 - 13h00.
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện;
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân.
- Được tham gia các hoạt động giao lưu, vui chơi, giải trí; Có nhiều cơ hội phát triển và học hỏi.
- Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ: Sinh nhật, Lễ tết; Du lịch hàng năm; Lương tháng 13, 14. ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Anh Quốc SG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Anh Quốc SG

Công ty TNHH Anh Quốc SG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 600 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

