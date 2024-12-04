Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 139/H16 Lý Chính Thắng, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Kế toán thanh toán

Thực hiện nghiệp vụ thu tiền: thu tiền của khách hàng, thu hồi công nợ nội bộ, ngân hàng, công nợ khách hàng, nhân viên. Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu của doanh nghiệp.

Lên kế hoạch thanh toán công nợ với nhà cung cấp định kỳ. Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thưởng, phụ cấp, thanh toán tạm ứng.

Kết hợp với thủ quỹ thực hiện nghiệp vụ thu chi theo quy định. In báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng tháng.

Lập báo cáo thu nhập của nhóm tiếp thị hàng tháng. Đối chiếu công nợ với khách hàng, nhà cung cấp, nội bộ. Thực hiện kiểm kê định kỳ theo quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

Sức khỏe tốt. Chịu được áp lực công việc.

Cư ngụ tại TP.HCM (gần Quận 3).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn tùy vào vị trí công việc, chức vụ và năng lực từng ứng viên.

Được thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh, Thưởng Lễ, tết.

Được nghỉ: 12 ngày phép, 11 ngày lễ tết và các ngày theo chế độ: kết hôn, thai sản...

Được tặng Quà ngày phụ nữ, ngày thiếu nhi, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...

