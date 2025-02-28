Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

- Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán phòng ban theo quy định thanh toán.

- Thực hiện nhập chứng từ thanh toán Thu – Chi tiền mặt và ngân hàng vào hệ thống phần mềm

- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần và tháng theo dự chi phòng ban.

- Theo dõi và kiểm soát thu chi hàng ngày, tuần, tháng.

- Lập báo cáo dòng tiền và số dư tiền theo ngày, tuần, tháng.

- Lập ủy nhiệm chi, hồ sơ giải ngân

- Thực hiện cung cấp và giải trình chứng từ thanh toán với kiểm toán và PB yêu cầu..

- Xử lý các công việc theo phân công, điều động công việc của TBP.