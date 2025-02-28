Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Kế toán thanh toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 64 Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán phòng ban theo quy định thanh toán.
- Thực hiện nhập chứng từ thanh toán Thu – Chi tiền mặt và ngân hàng vào hệ thống phần mềm
- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần và tháng theo dự chi phòng ban.
- Theo dõi và kiểm soát thu chi hàng ngày, tuần, tháng.
- Lập báo cáo dòng tiền và số dư tiền theo ngày, tuần, tháng.
- Lập ủy nhiệm chi, hồ sơ giải ngân
- Thực hiện cung cấp và giải trình chứng từ thanh toán với kiểm toán và PB yêu cầu..
- Xử lý các công việc theo phân công, điều động công việc của TBP.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng sử dụng Excel thành thạo.
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Fast FBO..
- Kinh nghiệm kế toán thanh toán, làm hồ sơ vay ngân hàng, quản lý thu chi.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung & hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 64 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

