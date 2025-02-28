Tuyển Kế toán thanh toán Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
- Hồ Chí Minh: 64 Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
- Tiếp nhận và kiểm tra chứng từ thanh toán phòng ban theo quy định thanh toán.
- Thực hiện nhập chứng từ thanh toán Thu – Chi tiền mặt và ngân hàng vào hệ thống phần mềm
- Lập kế hoạch thanh toán hàng tuần và tháng theo dự chi phòng ban.
- Theo dõi và kiểm soát thu chi hàng ngày, tuần, tháng.
- Lập báo cáo dòng tiền và số dư tiền theo ngày, tuần, tháng.
- Lập ủy nhiệm chi, hồ sơ giải ngân
- Thực hiện cung cấp và giải trình chứng từ thanh toán với kiểm toán và PB yêu cầu..
- Xử lý các công việc theo phân công, điều động công việc của TBP.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Fast FBO..
- Kinh nghiệm kế toán thanh toán, làm hồ sơ vay ngân hàng, quản lý thu chi.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Luật lao động.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung & hiện đại
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Phúc Lộc Thọ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
