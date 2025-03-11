Tuyển Kế toán thanh toán Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

- Kiểm tra, theo dõi, cập nhật, đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp.

- Kiểm tra tính hợp lệ hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thanh toán.

- Thực hiện các giao dịch ngân hàng và thanh toán nhà cung cấp.

- Thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ thanh toán trên hệ thống SAP.

- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí thanh toán

- Có khả năng giao tiếp tốt, linh hoạt và chịu được áp lực công việc cao

- Trung thực, chủ động, khả năng làm việc nhóm và độc lập

Tại Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

- Chính sách Công đoàn cho CBNV đầy đủ

- Cấp laptop và CCDC làm việc

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo doanh thu Công ty

- Sử dụng sản phẩm BMO và Chuk giảm giá nội bộ

- Team building, Year End Party hằng năm

- Xét nâng bậc lương định kỳ hằng năm theo qui đinh Công ty

- Cơ hội thăng tiến trong công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ice Cream And Drinks Chuk Chuk (Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại TTV)

