Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thanh toán Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico)
- Hồ Chí Minh:
- Lô 25
- 27 Đường Trung Tâm, KCN Tân Tạo, Tân Tạo A, Bình Tân,Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định, thủ tục định mức, quy định.
Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, lệnh chuyển tiền, thủ tục vay và trả nợ vay ngân hàng; hạch toán kế toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh có liên quan.
Theo dõi, kiểm tra các khoản nợ phải trả NCC, NTP, tạm ứng và các khoản công nợ khác; yêu cầu thanh toán tạm ứng theo quy định, lập danh sách để gửi PNS trừ nợ hàng tháng (nếu có).
Đối chiếu công nợ cá nhân, NCC, NTP hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất nếu có yêu cầu.
Theo dõi, cân đối tình hình thu chi bằng tiền mặt, lập kế hoạch rút tiền chi tiêu.
Kiểm tra và báo cáo số dư tiền gửi, tiền vay và tình hình sử dụng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng định kỳ theo quy định.
Đối chiếu với sổ tiền mặt, sổ quỹ định kỳ tuần, hàng tháng, quý, năm; lập biên bản kiểm kê tồn quỹ tiền mặt mỗi 6 tháng.
Theo dõi và đối chiếu số dư tiền gửi, tiền vay với ngân hàng định kỳ hàng tháng, quý, năm.
Theo dõi các hợp đồng tiền gửi
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chứng chỉ tiếng anh B trở lên
Am hiểu kiến thức pháp luật và có ý thức chấp hành nguyên tắc , chế độ tài chính kế toán của nhà nước và công ty.
Tin học: Thông thạo tin học văn phòng, Phần mềm Kế toán Fast. Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm ERP được ưu tiên
Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico) Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi & bảo hiểm
Môi trường & cơ hội phát triển
Hoạt động văn hóa & giải trí
