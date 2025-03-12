Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Lạnh Á Châu (Arico) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý của hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định, thủ tục định mức, quy định.

Lập phiếu thu, phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, lệnh chuyển tiền, thủ tục vay và trả nợ vay ngân hàng; hạch toán kế toán tất cả các nghiệp vụ phát sinh có liên quan.

Theo dõi, kiểm tra các khoản nợ phải trả NCC, NTP, tạm ứng và các khoản công nợ khác; yêu cầu thanh toán tạm ứng theo quy định, lập danh sách để gửi PNS trừ nợ hàng tháng (nếu có).

Đối chiếu công nợ cá nhân, NCC, NTP hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất nếu có yêu cầu.

Theo dõi, cân đối tình hình thu chi bằng tiền mặt, lập kế hoạch rút tiền chi tiêu.

Kiểm tra và báo cáo số dư tiền gửi, tiền vay và tình hình sử dụng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng định kỳ theo quy định.

Đối chiếu với sổ tiền mặt, sổ quỹ định kỳ tuần, hàng tháng, quý, năm; lập biên bản kiểm kê tồn quỹ tiền mặt mỗi 6 tháng.

Theo dõi và đối chiếu số dư tiền gửi, tiền vay với ngân hàng định kỳ hàng tháng, quý, năm.

Theo dõi các hợp đồng tiền gửi