Tuyển Kế toán thanh toán NOVALAND GROUP CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 65 Nguyễn Du,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thanh toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm vụ 1: Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thanh toán, lập kế hoạch và hồ sơ thanh toán:

1.1 Thực hiện các nghiệp vụ kế toán thanh toán, thu/chi hàng ngày: thu tiền khách hàng, thu tiền cổ đông, thu các khoản;

1.2 Kiểm tra thông tin chứng từ thanh toán đảm bảo chính xác, đầy đủ và hợp lệ theo phê duyệt;

1.3 Lập hồ sơ mở tài khoản ngân hàng; Lập ủy nhiệm chi, phiếu thu, phiếu chi chính xác, kịp thời theo hồ sơ thanh toán đã được phê duyệt;

1.4 Lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp/ nhà thầu hàng tuần; Lên kế hoạch dòng tiền;

1.5 Thực hiện theo dõi sổ phụ ngân hàng, chốt sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng hàng theo qui định;

1.6 Cập nhật tình trạng đã thanh toán định kỳ.

Nhiệm vụ 2: Thực hiện hạch toán kế toán, kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng:

2.1 Kiểm tra và đối chiếu các bút toán phải thu, phải trả, các định khoản phát sinh hàng ngày liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;

2.2 Thực hiện kiểm kê, đối chiếu ngân quỹ, số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;

2.3 Lập báo cáo tiền nhanh, báo cáo tiền hàng ngày, báo cáo tiền gửi tiết kiệm, báo cáo số dư tiền tại ngày cuối cùng của tháng và các báo cáo khác theo yêu cầu.

Nhiệm vụ 3: Lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán:

3.1 Lưu trữ hồ sơ, chứng kế toán: phiếu thu, phiếu chi, phiếu định khoản, phiếu đề nghị tạm ứng, ủy nhiệm chi, hóa đơn, hợp đồng, phụ lục hợp đồng và các chứng từ khác liên quan theo đúng quy định;

3.2 Cung cấp chứng từ, thuyết minh hồ sơ phục vụ công tác kiểm toán, quyết toán thuế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp hoặc tương đương.

- Kinh nghiệm hạch toán số tài khoản, đi UNC ngân hàng và tiền mặt

- Có kiến thức về xử lý tiền gửi tiết kiệm, vay vốn ngân hàng

- Có trên 01 năm kinh nghiệm về kiểm soát, quản lý chuyên môn kế toán.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệp làm việc trong lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

- Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt;

- Khả năng dự báo và quản lý rủi ro, quản lý sự thay đổi;

- Khả năng phân tích, phán đoán và giải quyết vấn đề/ tranh chấp;

- Thành thạo về MS Office (Word, Excel, PowerPoint...).

Tại NOVALAND GROUP CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Probation nhận 100% lương gross + Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện Nova Care

BHXH trên mức 80% lương gross

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe

Chế độ du lịch nghỉ dưỡng hàng năm trong hệ sinh thái của Novagroup

Chính sách Đào tạo và nhiều cơ hội phát triển trong ngành Bất động sản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NOVALAND GROUP CORP

