Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 44 tòa nhà Bitexco, 02 Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, TP HCM, Quận 1, Quận 1

Đảm bảo cho số liệu chi tiết và số sách kế toán của công ty, báo cáo tài chính theo phân công của phòng.

Nhập dữ liệu và xử lý thông tin, các số liệu kế toán, các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: doanh thu, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, thu/ chi, nhập/ xuất, nghiệp vụ khác, thuế GTGT/TNDN...

Nhập hoá đơn đầu vào, xuất hoá đơn đầu ra.

Theo dõi, đối chiếu và quản lý công nợ.

Kiểm tra định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để cập nhật thông tin và đảm bảo chính xác trong công việc kế toán.

Lập và nộp các báo cáo định kỳ (ví dụ báo cáo thuế, tờ khai thuế, báo cáo quản trị...), các báo cáo theo yêu cầu cấp trên.

Tổ chức lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo quy định của pháp luật và theo đúng quy trình kiểm soát hồ sơ.

Liên hệ, giao dịch với ngân hàng, nhà cung cấp, khách hàng...

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp (Ưu tiên ứng viên đã làm mảng Xuất nhập khẩu hoặc làm việc trong các công ty đa quốc gia)

Nắm vững kiến thức về các quy định pháp luật về kế toán, thuế và kiểm toán.

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel, cũng như các phần mềm kế toán phổ biến, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên phần mềm Misa Amis, Xero.

Có khả năng làm việc độc lập, giải quyết vấn đề nhanh chóng và chính xác

Có kiến thức về kế toán Việt Nam và quốc tế, và các quy định có liên quan (bao gồm cả thuế, bảo hiểm xã hội, kế toán lương vv ...)

Có tinh thần tổ chức tốt, làm việc chăm chỉ, trung thực và có thể làm dưới áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHSK, các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Thưởng các ngày lễ tết và lương tháng thứ 13.

Được xét điều chỉnh lương hằng năm, hoặc theo hiệu quả công việc.

Du lịch và khám sức khỏe do công ty tài trợ: 1 lần/năm.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản.

