Tuyển Kế toán thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 31 Đường 6, Khu Dân cư Đại Phúc , Xã Bình Hưng,Hồ Chí Minh

Kế toán thanh toán

Công nợ phải thu/trả : Theo dõi hợp đồng, tiến độ thanh toán , đối chiếu công nợ & báo cáo cuối tháng.

Xuất hóa đơn GTGT: kiểm tra hợp đồng, tồn kho & xuất Hóa đơn, phiếu xuất kho.

Phối hợp với các phòng ban liên quan giải quyết các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Lập các chứng từ thu, chi, ủy nhiệm chi ;

Theo dõi tiền gửi ngân hàng;

Quản lý và hạch toán phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng vào sổ sách kế toán;

Theo dõi các khoản công nợ khách hàng, nhân viên và đôn đốc việc thu hồi công nợ;

Kiểm tra và đối chiếu các khoản thu, chi với thủ quỹ;

Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp hàng tuần, hàng tháng;

Theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên;

Kiểm tra các hồ sơ chứng từ làm đề nghị thanh toán;

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán nội bộ cho công ty trong lĩnh vực dược phẩm/y tế/công nghệ sinh học

Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán, chứng từ theo quy định

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo tính chính xác của số liệu kế toán

Tham gia vào quá trình kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

Thực hiện công việc khác có liên quan hoặc do cấp trên yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính

Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm

Thành thạo phần mềm kế toán Misa

Sử dụng thành thạo Excel và các công cụ Office khác

Có kiến thức cơ bản về kế toán nội bộ và các quy định kế toán hiện hành

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Kỹ năng phân tích số liệu tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có khả năng học hỏi nhanh và thích nghi với môi trường làm việc mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng hiệu suất công việc

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 và Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO SAVINA

