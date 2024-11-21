Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Mô tả Công việc
• Làm việc với các cơ quan chức năng của nhà nước như: Thuế, Bảo hiểm, Ngân hàng...
• Đối chiếu số chi tiết với các số liệu trên bảng cân đối phát sinh chi phí;
• Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp, hóa đơn đầu vào;
• Nộp thuế, thu thập và phân tích các dữ liệu về tình hình kinh doanh thực tế;
• Các nghiệp vụ kế toán tổng hợp khác: Lương, phân bổ chi phí CCDC, KH TSCĐ.
• Lập các báo cáo đột xuất theo tuần, tháng hoặc quý, năm;
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kế toán, tài chính...
• Yêu cầu từ 03 năm kinh nghiệm tại vị trí kế toán thuế;
• Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại, bán buôn, bán lẻ...
• Nắm vững nghiệp vụ kế toán, trung thực và có trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đồng phục
Chế độ thưởng
Đào tạo
Tăng lương
Công tác phí
Phụ cấp thâm niên
Nghỉ phép năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
