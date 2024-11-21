Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Tohogenkai Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mô tả Công việc

• Làm việc với các cơ quan chức năng của nhà nước như: Thuế, Bảo hiểm, Ngân hàng...

• Đối chiếu số chi tiết với các số liệu trên bảng cân đối phát sinh chi phí;

• Lưu trữ và bảo mật thông tin các giấy tờ của doanh nghiệp, hóa đơn đầu vào;

• Nộp thuế, thu thập và phân tích các dữ liệu về tình hình kinh doanh thực tế;

• Các nghiệp vụ kế toán tổng hợp khác: Lương, phân bổ chi phí CCDC, KH TSCĐ.

• Lập các báo cáo đột xuất theo tuần, tháng hoặc quý, năm;

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.