Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone
- Hồ Chí Minh: KCN VĨNH LỘC, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Nhập liệu hóa đơn, chứng từ mua bán vào phần mềm Misa, Amis
Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ
Tính giá thành sản phẩm, công trình
Kiểm tra công nợ phải thu – phải trả, đối chiếu công nợ
Lưu trữ hồ sơ kế toán, sổ sách, hợp đồng theo quy định
Lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN) theo tháng/quý
Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, quyết toán thuế,...
Lập hồ sơ vay, giải ngân ngân hàng
Các công việc khác khi phát sinh
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành xây dựng, xây lắp, nội thất
Tin học: thành thạo tin học văn phòng Ms.Ofice, Misa, Amis
Am hiểu pháp luật
Có khả năng báo cáo và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp
Có khả năng tư duy, tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng
Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt
Tính cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm
Nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi , trung thực, gắn bó lâu dài với Công ty
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone Thì Được Hưởng Những Gì
Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực
Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao
Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty
Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
