Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu
Kinh nghiệm 2 năm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCN VĨNH LỘC, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nhập liệu hóa đơn, chứng từ mua bán vào phần mềm Misa, Amis

Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ

Tính giá thành sản phẩm, công trình

Kiểm tra công nợ phải thu – phải trả, đối chiếu công nợ

Lưu trữ hồ sơ kế toán, sổ sách, hợp đồng theo quy định

Lập báo cáo thuế (GTGT, TNCN) theo tháng/quý

Lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, quyết toán thuế,...

Lập hồ sơ vay, giải ngân ngân hàng

Các công việc khác khi phát sinh

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính

Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành xây dựng, xây lắp, nội thất

Tin học: thành thạo tin học văn phòng Ms.Ofice, Misa, Amis

Am hiểu pháp luật

Có khả năng báo cáo và thực hiện nghiệp vụ một cách hợp pháp

Có khả năng tư duy, tổ chức và sắp xếp thông tin tốt, rõ ràng

Kỹ năng giao tiếp, thương lượng, đàm phán tốt

Tính cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm

Nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi , trung thực, gắn bó lâu dài với Công ty

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ

Đề xuất lương và chế độ phúc lợi theo năng lực

Yêu cầu các phòng ban hỗ trợ theo đúng quy định để hoàn thành công việc được giao

Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động của công ty

Thưởng tháng 13, các chế độ phúc lợi khác (hiếu hỉ, sinh nhật,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Aqua Stone

