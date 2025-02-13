Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 199 Lý Thái Tổ, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng + thống kê hoá đơn
Theo dõi thu hồi công nợ , tổng hợp đối chiếu + báo cáo
Đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp;
Xuất hóa đơn
Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Sinh viên mới ra trường
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ tốt trong công việc và cuộc sống
Chịu được áp lực công việc và tập trung chăm chỉ
Năng động, hoạt bát, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 7 - 9 triệu/ tháng tùy năng lực
Làm việc thứ 2 - thứ 7 + 2 ngày chủ nhật/tháng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall

Công Ty TNHH Nội Thất Ptwall

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 904/33 Nguyễn Duy , Phường 12, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

