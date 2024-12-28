Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Xuân Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công ty TNHH Xuân Cầu
Ngày đăng tuyển: 28/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/01/2025
Công ty TNHH Xuân Cầu

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Xuân Cầu

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- The New Quarter, Đường Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Công việc Kế toán theo chức năng, nhiệm vụ
- Thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán thuế và tổng hợp;
- Thực hiện theo dõi đối chiếu công nợ, kiểm soát các hợp đồng với đơn vị cung cấp;
- Ghi chép, theo dõi các giao dịch tài chính (nhập liệu, ghi chép các giao dịch mua bán, chi phí, doanh thu liên quan đến dịch vụ thể thao đảm bảo mọi giao dịch được phản ánh chính xác và kịp thời);
- Theo dõi chi phí hoạt động của các dịch vụ thể thao, đảm bảo chi phí không vượt quá ngân sách đã phê duyệt, đưa ra khuyến nghị để tối ưu hoá chi phí;
- Tham gia vào các dự án mới và phân tích tính khả thi về mặt tài chính; cung cấp thông tin tài chính và tư vấn cho ban quản lý về các quyết định đầu tư và chi phí;
- Quản lý sổ sách kế toán, kiểm tra và đối chiếu số liệu trên sổ sách với báo cáo tài chính, đảm bảo chính xác, đầy đủ;
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu, thực hiện lập các tờ khai, báo thuế theo định kỳ, báo cáo hợp nhất (nếu có);
- Lập báo cáo số dư công nợ theo hợp đồng, và cập nhật, báo cáo kịp thời các khoản công nợ quá hạn và đề xuất phương án xử lý;
- Lập báo cáo dự kiến thanh toán và báo cáo quản lý trực tiếp để cân đối nguồn tiền lập kế hoạch tài chính;
- Lập các Báo cáo quản trị: chi phí, doanh thu, dòng tiền;
- Lập Báo cáo tài chính, tờ khai thuế;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp (Kế toán trưởng Tập đoàn).

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lượng tuyển dụng: 01 người
- Nam/Nữ (sinh năm 1990 - 1999)
- 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí Kế toán tổng hợp (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đã từng làm trong lĩnh vực thể thao, dịch vụ thể thao);
- Tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán hoặc các lĩnh vực liên quan;
- Tin học văn phòng (Excel, Word), sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast)
- Nắm vững, hiểu rõ các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế toán, Thuế
- Hiểu biết Pháp luật và các chính sách thuế, Kế toán hiện hành;
- Lập được các Báo cáo quản trị: chi phí, doanh thu, dòng tiền
- Lập được Báo cáo tài chính, tờ khai thuế là bắt buộc
- Có tính cẩn trọng và trung thực, chịu được áp lực cao trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, linh hoạt.

Tại Công ty TNHH Xuân Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 Tr - 14 Tr VND
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuân Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuân Cầu

Công ty TNHH Xuân Cầu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 18, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

