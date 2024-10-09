Tuyển Kế toán tổng hợp Bee Logistics Corporation VNR500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 9, Tòa nhà TTC 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Nhập dữ liệu kế toán vào phần mềm và phân bổ các bút toán kế toán (Xuất hóa đơn, Thanh toán, Bút toán nhật ký

- Giám sát việc đóng sổ cuối tháng, hoàn thành và rà soát các khoản dự phòng, bút toán hàng tháng.

- Theo dõi các khoản phải thu, phải trả cả trong nước và quốc tế, cũng như các khoản thanh toán nội bộ.

- Phụ trách các giao dịch ngân hàng và thực hiện đối chiếu.

- Phụ trách làm việc với cơ quan thuế địa phương.

- Lưu trữ tài liệu kế toán dưới dạng bản cứng và bản mềm.

- Thực hiện báo cáo tài chính hàng tháng/quý/năm.

- Các nhiệm vụ khác liên quan đến thuế hoặc kế toán (ví dụ: cập nhật quy định và luật thuế, thu thập - và tổng hợp dữ liệu kế toán theo yêu cầu của ban quản lý...)."

- Báo cáo hàng tuầng/hàng tháng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Giới tính: Nữ.

2. Bằng cử nhân / Chuyên ngành: Kế toán/Kiểm toán.

3. Kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực kế toán. Ưu tiên cao cho ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty giao nhận vận tải.

4. Kiến thức:

- Có kiến thức tốt về luật và quy định thuế của Đức là một lợi thế.

5. Năng lực, Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng cả văn bản và lời nói bằng tiếng Anh.

- Kỹ năng tin học tốt và có khả năng học nhanh các phần mềm/CRM/ERP.

- Khả năng quản lý thời gian và khối lượng công việc hiệu quả để đáp ứng các hạn chót và mục tiêu.

- Linh hoạt, chủ động, trung thực, cẩn thận, có tư duy hướng đến khách hàng.

Tại Bee Logistics Corporation VNR500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thỏa thuận theo năng lực

- Lương cứng + PC ăn trưa (45k/ngày) + PC tiền đt

- Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, ngày thành lập công ty, Tết Âm)

- Sinh nhật nhân sự được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương

- Bảo hiểm tai nạn 24/24

- Khám định kỳ sức khỏe 1M2/người

- Du lịch trong nước/nước ngoài

- Định kỳ tăng lương, cứ 3 năm thâm niên được cộng thêm 1 ngày phép

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation VNR500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin